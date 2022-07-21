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Ру Тат
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Политика
21 июля 2022  23:14

Постпред при ОБСЕ Лукашевич: Западное вооружение на Украине будет уничтожаться

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Страны Запада наращивают поставки вооружения Киеву, которое ВСУ могут использовать для обстрелов жилых кварталов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Чтобы этого избежать, все западное оружие будет уничтожаться, добавил он.

Лукашевич напомнил о планах поставить Украине американские ракеты HIMARS и дальнобойные снаряды к ним на 500 млн долларов.

«Мы понимаем, где они окажутся в конечном итоге – их перемещения будут внимательно отслеживаться. Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов», – приводит его слова РИА Новости. Он добавил, что «все необходимые указания» для этого отданы на уровене руководства Миноброны РФ.

Напомним, сегодня также стало известно, что Европол располагает доказательствами о контрабанде оружия из Украины в страны Европы – по словам представителя ведомства, есть угроза, что оно может попасть в руки преступников и террористических группировок.

Поставки орудия Киеву страны Запада начали в ответ на военную спецоперацию, о начале которой в феврале объявил Президент РФ Владимир Путин.

#спецоперация на Украине #обсе #вооружение
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