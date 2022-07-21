Европол заявил о случаях контрабанды оружия из Украины в Европу

Полицейская служба Европейского союза (Европол) отмечает случаи контрабанды оружия из Украины в европейские страны, заявил представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт в беседе с корреспондентом немецкого агентства DPA.

Уже зафиксировано несколько случаев торговли оружием и военной продукцией на рынках стран ЕС, следователи также имеют информацию о попытках продать тяжелое вооружение, отметил представитель Европола. По его словам, есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступных группировок и террористов.

Точные данные о количестве и типах оружия в материале не приводятся, однако Ян Оп Ген Оорт сообщил, что в даркнете якобы есть объявления о продаже американских противотанковых ракет Javelin. Достоверность таких объявлений еще будут проверять, добавил он.

о действиях криминальных групп, которые занимаются контрабандой оружия из Украины, сообщила также телерадиокомпания SWR, ссылаясь на секретный документ Европола.

Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин. Западные страны, осудившие этот шаг, начали активно поставлять Киеву вооружение.