Postimees: К утечке на эстонско-финском газопроводе может быть причастно судно из Китая

Эстонская газета Postimees опубликовала свою версию того, как мог быть поврежден эстонско-финский газопровод Balticconnector. По мнению авторов, к этому могло быть причастно китайское судно.

«Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что в роковые выходные к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга», — говорится в статье.

В госструктурах Postimees отметили, что правительство расплывчато указывает подозреваемых, поскольку это очень деликатные данные в политическом и дипломатическом плане. Из-за этого эстонская сторона пока не обратилась к китайцам на дипломатическом уровне.

«Раз нет официальных подозреваемых, то и требовать от них нечего», — приводит цитату из статьи «Интерфакс».

Согласно данным газеты, Newnew Polar Bear возвращался из Шанхая с промежуточной остановкой в Калининграде и прибыл в порт Санкт-Петербурга 8 октября. Скорость контейнеровоза была 11 узлов, но по неизвестной причине при подходе к газопроводу Balticconnector в 1.19 ночи по местному времени она снизилась до 9,5 узлов, а в 1.24 снова вернулась к 11 узлам. В этот промежуток времени Newnew Polar Bear пересек газопровод.

8 октября стало известно, что операторы Финляндии и Эстонии перекрыли газопровод между двумя странами из-за утечки.