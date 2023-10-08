Операторы Финляндии и Эстонии перекрыли газопровод между двумя странами из-за утечки

Финский государственный оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering приостановили перекачку СПГ через морской трубопровод между двумя странами. Об этом сообщается на сайте финской компании.

«8 октября 2023 года <...> заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами незадолго до 2 часов ночи. Основываясь на наблюдениях, было предположено, что в морском трубопроводе между Финляндией и Эстонией произошла утечка», – сказано в сообщении.

Операторы закрыли клапаны в газопроводе и устранили проблему, на данный момент они расследуют причины утечки.