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Операторы Финляндии и Эстонии перекрыли газопровод между двумя странами из-за утечки
Финский государственный оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering приостановили перекачку СПГ через морской трубопровод между двумя странами. Об этом сообщается на сайте финской компании.
«8 октября 2023 года <...> заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами незадолго до 2 часов ночи. Основываясь на наблюдениях, было предположено, что в морском трубопроводе между Финляндией и Эстонией произошла утечка», – сказано в сообщении.
Операторы закрыли клапаны в газопроводе и устранили проблему, на данный момент они расследуют причины утечки.
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