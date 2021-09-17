Поставка истребителей Checkmate может войти в следующую госпрограмму вооружения

Министерство обороны России может рассмотреть вопрос закупки однодвигательных истребителей Checkmate в рамках будущей государственной программы вооружения (ГПВ). Об этом рассказал журналистам курирующий оборонную промышленность вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, передает ТАСС.

«В планах будущей ГПВ [Минобороны и Воздушно-космические силы] рассмотрят возможность его (истребителя — прим. Т-и) приобретения. <…> Иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт», — сообщил вице-премьер.

При этом Борисов напомнил, что Минобороны и ВКС по традиции «осторожно относятся» к однодвигательным истребителям, предпочитая более надежные двухдвигательные. Однако в мире однодвигательные машины достаточно широко распространены.

По словам вице-премьера, летные испытания истребителя Checkmate должны начаться в 2023 году, а массовое производство при наличии спроса может быть организовано в 2025–2026 годах. «Иначе мы просто не войдем в этот рынок, где присутствуют уже американские и китайские [однодвигательные] модели», — констатировал он.

Как сообщало ИА «Татар-информ», истребитель Checkmate был впервые представлен в июле этого года на XV Международном авиакосмическом салоне в подмосковном Жуковском. Модель машины осмотрел Президент РФ Владимир Путин. Самолет, скорее всего, получит индекс Су-75 и будет производиться на заводе в Комсомольске-на-Амуре.