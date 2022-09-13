«Постарались расширить парковку по максимуму»: как облагородили двор по улице Сабан
При благоустройстве дворовой территории дома №2а по улице Сабан в Казани проектировщики старались учесть все пожелания жильцов. В частности, была максимально расширена парковка для автомобилей. Об этом рассказала один из кураторов проекта «Наш двор», архитектор-градостроитель Эльвира Закирова.
«Несмотря на маленький размер двора, удалось соблюсти все принципы программы. Мы расширили по возможности количество парковочных мест не в ущерб растущим здесь деревьям. Здесь было 23 парковочных места, мы добавили „парковочный кармашек“ еще на пять мест», — рассказала она.
Также была обновлена детская площадка. Установлены новые светодиоды на осветительных столбах, турник, детская песочница, пандус, скамейки для отдыха, лазалка и качели «гнездо», подходящие как для детей, так и для взрослых. В качестве «ударопоглащающего» покрытия выбрали песок, поскольку он безопаснее для детей и «дешевле в обслуживании», чем резина. Для удобства от дома до самого пешеходного перехода был проложен тротуар. По пожеланиям жильцов придомовую территорию и зону за домом засеяли газоном, который скоро взойдет.
По словам Закировой, при приемке каждого двора внимательно проверяется качество всего оборудования, асфальтого покрытия, элементов МАФ. Комиссия, куда входят члены управляющей компании, старшие по дому, выбираемые жильцами, проектировщики и представители районной администрации, осматривают всю территорию. Она отметила, что в этом году в Кировском районе по президентской программе облагородили уже 30 дворов.
Представитель от жильцов дома №2а по улице Сабан Амир Зайнуллин рассказал о том, что работы по благоустройству прошли оперативно.
«Мы устраивали собрания и вместе решали все вопросы. Полностью сделали то, что мы хотели», – поделился он, добавив, что споров среди собственников квартир не было, все вопросы решались коллегиально.
Особенно остро стоял вопрос с парковочными местами. Специалист по работе с обращениями казанцев Ксения Самсонова подтвердила, что по этому поводу жалуются чаще всего.
«Был плохой асфальт. Сейчас эту проблему у нас решили. Но из-за маленького количества парковочных мест все еще приходится машины ставить в соседние дворы», – рассказал «Татар-информу» один из жильцов. По его словам, в доме 128 квартир, и почти у каждой семьи один или два автомобиля.
Закирова обратила внимание на то, что приоритет в республиканской программе отдан пешеходам и «закатать» весь двор под парковочные места попросту невозможно.
«В доме проживают не только автомобилисты. Нужно также предусмотреть интересы и детей, матерей с колясками, подростков и старшего поколения», — подчеркнула она.