«Постарались расширить парковку по максимуму»: как облагородили двор по улице Сабан

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При благоустройстве дворовой территории дома №2а по улице Сабан в Казани проектировщики старались учесть все пожелания жильцов. В частности, была максимально расширена парковка для автомобилей. Об этом рассказала один из кураторов проекта «Наш двор», архитектор-градостроитель Эльвира Закирова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Несмотря на маленький размер двора, удалось соблюсти все принципы программы. Мы расширили по возможности количество парковочных мест не в ущерб растущим здесь деревьям. Здесь было 23 парковочных места, мы добавили „парковочный кармашек“ еще на пять мест», — рассказала она.

Также была обновлена детская площадка. Установлены новые светодиоды на осветительных столбах, турник, детская песочница, пандус, скамейки для отдыха, лазалка и качели «гнездо», подходящие как для детей, так и для взрослых. В качестве «ударопоглащающего» покрытия выбрали песок, поскольку он безопаснее для детей и «дешевле в обслуживании», чем резина. Для удобства от дома до самого пешеходного перехода был проложен тротуар. По пожеланиям жильцов придомовую территорию и зону за домом засеяли газоном, который скоро взойдет.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Закировой, при приемке каждого двора внимательно проверяется качество всего оборудования, асфальтого покрытия, элементов МАФ. Комиссия, куда входят члены управляющей компании, старшие по дому, выбираемые жильцами, проектировщики и представители районной администрации, осматривают всю территорию. Она отметила, что в этом году в Кировском районе по президентской программе облагородили уже 30 дворов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представитель от жильцов дома №2а по улице Сабан Амир Зайнуллин рассказал о том, что работы по благоустройству прошли оперативно.

«Мы устраивали собрания и вместе решали все вопросы. Полностью сделали то, что мы хотели», – поделился он, добавив, что споров среди собственников квартир не было, все вопросы решались коллегиально.

Особенно остро стоял вопрос с парковочными местами. Специалист по работе с обращениями казанцев Ксения Самсонова подтвердила, что по этому поводу жалуются чаще всего.

«Был плохой асфальт. Сейчас эту проблему у нас решили. Но из-за маленького количества парковочных мест все еще приходится машины ставить в соседние дворы», – рассказал «Татар-информу» один из жильцов. По его словам, в доме 128 квартир, и почти у каждой семьи один или два автомобиля.

Закирова обратила внимание на то, что приоритет в республиканской программе отдан пешеходам и «закатать» весь двор под парковочные места попросту невозможно.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В доме проживают не только автомобилисты. Нужно также предусмотреть интересы и детей, матерей с колясками, подростков и старшего поколения», — подчеркнула она.