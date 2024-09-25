Постановка «Созвездия-Йолдызлык» впечатлила зрителей фестиваля на родине Чехова

Молодежный театр «Созвездие — Йолдызлык» представил на театральном фестивале «На родине А. П. Чехова», прошедшем в Таганроге, сатирическую комедию «Хамелеоны» по рассказам классика. Судя по отзывам в социальных сетях, постановка в достаточной степени впечатлила публику.

«Зрители были в восторге от представления, которое подарило им встречу с удивительным Чеховым, — ярким, буффонадным, вечно современным и очень искренним», — заметил по горячим следам фотограф из Таганрога Сергей Плишенко.

«Замечательные артисты из Казани мастерски оживили персонажей рассказов Антона Павловича, наполнив зал энергией, смехом и добротой. Символично, что рассказы эти были написаны совсем молодым человеком, и, возможно, именно поэтому главный режиссер театра, 28-летний Александр Туманов, так точно их понял и раскрыл. Огромное спасибо казанцам за море позитива и доброты!» — написал Плишенков на своей странице в соцсети «ВКонтакте», на которой он обозревал события фестиваля.

В свою очередь одна из представительниц публики уже после завершения мероприятия написала: «Какой „вкусный“ спектакль привезла Казань. 4 произведения А. П. Чехова переплелись в одно — и это было юморно, искрометно, харизматично, талантливо, местами гротескно».

При этом, по словам зрительницы, ее сначала изумило слово «буффонада» в программке, но «по ходу действа <...> все сомнения отпали». «Это было очень органично, словно так и задумывал автор. Я по-другому уже и не вижу эти произведения», — добавила она.

Среди других характерных черт спектакля зрительница упомянула интерактивность, когда актеры взаимодействовали со зрителями, и декорации в виде вокзальных чемоданов, которые трансформировались по ходу сюжета. «Мне посчастливилось сидеть в первом ряду и попасть в эту „игру“. Думаю, сыграла роль алая помада <...>», — написала она. И заключила: «Ради таких встреч с театром, таких эмоций, впечатлений и стоит проводить фестиваль!»

Еще одна посетительница театрального форума заметила, что молодежный театр «Созвездие — Йолдызлык» своей постановкой напомнил всем, влюбленным в театральное искусство, что «фестиваль — это праздник».

«Это была кульминация фестиваля. Настоящий десерт! Привыкшие размышлять и страдать в предыдущие дни фестиваля зрители облегченно вздохнули, потому что наконец-то получили по-настоящему смешной спектакль, и дружный смех то и дело сотрясал стены нашего театра. <...> Это было искрометно, весело, ярко, очень смешно», — пояснила она.

«Иногда казалось, что всё немного слишком, чересчур, преувеличенно! Но! Именно этот прием позволил показать, что и автор рассказов, и режиссер спектакля, и сами актеры высмеивают своих персонажей, подсвечивают их недостатки, не исчезнувшие и спустя много лет уже у наших современников», — уверена эта зрительница.

Она также упомянула музыку к спектаклю, изображающие вокзал декорации, «паровозный гудок и дым в самые острые моменты». «Что и говорить, театр „Йолдызлык“ подарил Таганрогу настоящий праздник! Обещали вернуться в Таганрог! Ждем новой встречи!» — заключила она.

Арт-резиденция «Созвездие — Йолдызлык» является одним из центров в рамках федеральной программы создания арт-резиденций «Таврида» в регионах России. Фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. Создание возможностей для творческой самореализации молодежи соответствует целям национального проекта «Образование», инициированного, как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, Президентом РФ Владимиром Путиным.