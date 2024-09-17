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Театр «Созвездие — Йолдызлык» примет участие в фестивале «На родине А. П. Чехова»
В Таганроге стартовал ежегодный Международный театральный фестиваль «На родине А. П. Чехова», отсчитывающий свою историю с 1980 года. Татарстан на форуме представит молодежный театр «Созвездие — Йолдызлык», сообщает пресс-служба одноименной арт-резиденции.
В пятницу, 20 сентября, татарстанская труппа представит сатирическую комедию «Хамелеоны» по рассказам Антона Чехова. Четыре несвязанные между собой истории объединяют выдержки из писем и заметок автора. Действие постановки происходит на привокзальной площади, ставшей местом нечаянных встреч и бытовых коллизий, личных драм и трагедий чеховских героев. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Александр Туманов, режиссером-сценаристом — заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов.
«Символично, что фестиваль проходит именно в Таганроге — городе, который дал миру великого писателя. Сам Чехов сказал: „В Таганроге любят и понимают театр…”. В этом году мы впервые принимаем участие в этом культурном событии, думаю, игра наших актеров никого не оставит равнодушным. Ведь в этой постановке есть над чем посмеяться и над чем задуматься», — отметил лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма Дмитрий Туманов.
За время существования фестиваля «На родине А. П. Чехова» его участниками становились различные российские театральные коллективы, а также театры Японии, Германии, Испании, Италии, Австралии, Грузии, Хорватии и так далее.
В этом году в фестивале примут участие театральные коллективы из Москвы, Рязани, Севастополя, Казани, Мичуринска, Омска и казахстанского Костаная. Гостями мероприятия станут театроведы и театральные критики, в том числе — советский и российский театральный критик, театровед, журналистка, радиоведущая, лауреат премии «Чайка» Марина Тимашева.
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