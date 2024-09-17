Театр «Созвездие — Йолдызлык» примет участие в фестивале «На родине А. П. Чехова»

Сцена из спектакля «Хамелеоны»

Фото: пресс-служба арт-резиденции «Созвездие — Йолдызлык»

В Таганроге стартовал ежегодный Международный театральный фестиваль «На родине А. П. Чехова», отсчитывающий свою историю с 1980 года. Татарстан на форуме представит молодежный театр «Созвездие — Йолдызлык», сообщает пресс-служба одноименной арт-резиденции.

В пятницу, 20 сентября, татарстанская труппа представит сатирическую комедию «Хамелеоны» по рассказам Антона Чехова. Четыре несвязанные между собой истории объединяют выдержки из писем и заметок автора. Действие постановки происходит на привокзальной площади, ставшей местом нечаянных встреч и бытовых коллизий, личных драм и трагедий чеховских героев. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Александр Туманов, режиссером-сценаристом — заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов.

Сцена из спектакля «Хамелеоны» Фото: пресс-служба арт-резиденции «Созвездие — Йолдызлык»

«Символично, что фестиваль проходит именно в Таганроге — городе, который дал миру великого писателя. Сам Чехов сказал: „В Таганроге любят и понимают театр…”. В этом году мы впервые принимаем участие в этом культурном событии, думаю, игра наших актеров никого не оставит равнодушным. Ведь в этой постановке есть над чем посмеяться и над чем задуматься», — отметил лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма Дмитрий Туманов.

За время существования фестиваля «На родине А. П. Чехова» его участниками становились различные российские театральные коллективы, а также театры Японии, Германии, Испании, Италии, Австралии, Грузии, Хорватии и так далее.

Сцена из спектакля «Хамелеоны» Фото: пресс-служба арт-резиденции «Созвездие — Йолдызлык»

В этом году в фестивале примут участие театральные коллективы из Москвы, Рязани, Севастополя, Казани, Мичуринска, Омска и казахстанского Костаная. Гостями мероприятия станут театроведы и театральные критики, в том числе — советский и российский театральный критик, театровед, журналистка, радиоведущая, лауреат премии «Чайка» Марина Тимашева.

Арт-резиденция «Созвездие — Йолдызлык» является одним из центров в рамках федеральной программы создания арт-резиденций «Таврида» в регионах России. Фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. Создание возможностей для творческой самореализации молодежи соответствует целям национального проекта «Образование», инициированного, как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, Президентом РФ Владимиром Путиным.