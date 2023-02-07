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Политика
7 февраля 2023  16:18

Посольству США в Москве передали ноту с требованием не вмешиваться во внутренние дела РФ

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Министерство иностранных дел РФ передало ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России посольству Соединенных Штатов в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Американским дипломатам также заявили о недопустимости «попыток вести подрывную работу, рекрутируя „агентов влияния“ с целью сеять рознь и раздор <...>, подстрекать к антигосударственным выступлениям».

«Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности», — рассказал источник, близкий к руководству российского внешнеполитического ведомства. 

Собеседник агентства также указал, что новому послу США в Москве Линн Трейси, которая посетила МИД РФ 30 января для вручения копий верительных грамот, сделали жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, «идущую вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Кроме того, дипломат заявил, что американское посольство высказывалось в адрес российских властей неподобающим образом и Москва не намерена дальше мириться «с оголтелой антироссийской пропагандой». В МИД РФ заверили, что отныне российская сторона будет использовать все доступные средства для борьбы с «фейками США».

#мид рф #посольство США #политика
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