Посольству США в Москве передали ноту с требованием не вмешиваться во внутренние дела РФ

Министерство иностранных дел РФ передало ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России посольству Соединенных Штатов в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Американским дипломатам также заявили о недопустимости «попыток вести подрывную работу, рекрутируя „агентов влияния“ с целью сеять рознь и раздор <...>, подстрекать к антигосударственным выступлениям».

«Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности», — рассказал источник, близкий к руководству российского внешнеполитического ведомства.