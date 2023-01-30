Линн Трейси впервые посетила МИД РФ в качестве посла США

Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси впервые в этом качестве посетила Министерство иностранных дел РФ, чтобы вручить копии верительных грамот. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у здания МИД дипломата встретили российские подростки с антиамериканскими лозунгами, которые кричали: «Америка — страна-террорист». Впрочем, посол никак не отреагировала на демонстрантов.

В российском внешнеполитическом ведомстве Трейси провела около получаса, а после покинула здание. От общения с журналистами она отказалась.

О назначении Трейси новым послом в Москве стало известно в декабре прошлого года. Ее кандидатуру выдвинул американский лидер Джо Байден. Таким образом, сотрудница Госдепа США стала первой в истории женщиной, занявшей эту должность. Ее предшественник Джон Салливан досрочно покинул свой пост из-за тяжелой болезни супруги, завершившейся смертью.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков анонсировал встречу с новым американским послом на этой неделе.