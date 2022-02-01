Посольство в Вашингтоне: Россия не пойдет на уступки из-за угрозы санкций США

Россия не намерена «пятиться назад» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, размещенном в социальной сети Facebook.

«<…> генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — подчеркнули в дипмиссии в ответ на заявление Госдепартамента США, опубликованное в Twitter’е.

В посольстве обвинили американскую сторону в поддержке протестов 2014 года в Киеве, охарактеризованных как «радикал-националистический госпереворот», а также в поставках властям Украины «современных наступательных вооружений» на фоне конфликта в Донбассе.

«Именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам», — заявили российские дипломаты. При этом они добавили, что перемещения Вооруженных сил РФ на своей территории являются «суверенным правом и никому не угрожают».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 1 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен намерен провести телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров речь пойдет о реакции России на письменный ответ Штатов по предложенным до этого гарантиям безопасности. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ответы США и НАТО, заметил, что в них проигнорированы ключевые для российской стороны пункты.