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Посольство советует россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на своих авто
Россиийское посольство в Финляндии на фоне запрета ввоза из России в Евросоюз ряда товаров, в том числе автомобилей с общим числом мест менее 10, призвал россиян воздержаться от поездок в страну на своих машинах.
«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.
Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Согласно информации Еврокомиссии, следующими в списке будут смартфоны, ноутбуки и драгоценности.
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