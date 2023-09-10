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Руc Тат
Общество 10 сентября 2023 16:11

Посольство советует россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на своих авто

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Посольство советует россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на своих авто
Фото: © «Татар-информ»

Россиийское посольство в Финляндии на фоне запрета ввоза из России в Евросоюз ряда товаров, в том числе автомобилей с общим числом мест менее 10, призвал россиян воздержаться от поездок в страну на своих машинах.

«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Согласно информации Еврокомиссии, следующими в списке будут смартфоны, ноутбуки и драгоценности.

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