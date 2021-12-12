Посольство России в США выразило соболезнования близким погибших из-за торнадо

Посольство России в США выразило соболезнования родным и близким погибших из-за серии торнадо, обрушившихся на ряд центральных штатов этой страны. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США», — подчеркнули российские дипломаты.

Кроме того, диппредставительство пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим «от произошедшей катастрофы».

Торнадо обрушились на Кентукки, Арканзас, Иллинойс, Теннеси и Миссури вечером в пятницу. Губернатор Кентукки Энди Бешир рассказал о гибели минимум 70 жителей штата. При этом он допустил, что число жертв стихии может увеличиться до 100, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Как передает «Би-би-си», в других штатах погибли еще 12 человек. В том числе как минимум шестеро стали жертвами обрушения из-за торнадо склада корпорации Amazon в Иллинойсе.