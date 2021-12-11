Торнадо в штате Кентукки унесло жизни 70 человек

Торнадо в Кентукки унесло жизни по меньшей мере 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата.

«Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70», — рассказал Энди Бешир.

По его словам, количество жертв еще может вырасти до ста. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, подразделения Национальной гвардии задействованы в ликвидации последствий стихии.

«Некоторые места значительно пострадали», — отметил губернатор.