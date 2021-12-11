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Ру Тат
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Происшествия
11 декабря 2021  21:11

Торнадо в штате Кентукки унесло жизни 70 человек

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Торнадо в Кентукки унесло жизни по меньшей мере 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата. 

«Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70», — рассказал Энди Бешир. 

По его словам, количество жертв еще может вырасти до ста. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, подразделения Национальной гвардии задействованы в ликвидации последствий стихии. 

«Некоторые места значительно пострадали», — отметил губернатор.

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