Посольство РФ выясняет, не пострадали ли россияне в авиакатастрофе в Вашингтоне

Посольство России в США занимается проверкой информации о том, есть ли среди пострадавших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне граждане России. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатическое представительство, посольство активно собирает сведения по данному вопросу.

Информация о столкновении между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 и военным вертолетом над Вашингтоном поступила утром 30 января. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 64 человека. На борту вертолета, как сообщает Reuters, было 3 военных. По данным BNO News, по меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак. Спасательная операция продолжается.

На данный момент аэропорт Вашингтона приостановил прием и отправку рейсов.