Посольство РФ призвало США отказаться от санкций и политики блокады

Российское посольство в Вашингтоне поприветствовало планы Соединенных Штатов и Кубы провести консультации и призвало американскую сторону отказаться от политики санкций и блокады. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter’е дипмиссии.

«Мы приветствуем новый раунд переговоров на высоком уровне между Гаваной и Вашингтоном, запланированный на 21 апреля. Диалог всегда лучше, чем его отсутствие», — заметили в посольстве.

«Самое время для США отказаться от бесплодного курса на блокаду и санкции во внешней политике», — подчеркнули в дипмиссии, явно имея в виду не только американо-кубинские отношения.

Ранее агентство «Рейтер» рассказало о планах официальных представителей США и Кубы встретиться в Вашингтоне в четверг, 21 апреля, для обсуждения миграционной политики.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году и ввели экономическую блокаду острова. Постепенное восстановление отношений между странами началось только в 2014-м, спустя 53 года.

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада осудили действия руководства России и начали ужесточать санкции против РФ. Многие международные компании решили уйти с российского рынка. Вместе с тем Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика выдержала беспрецедентное давление санкций.