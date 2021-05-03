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Ру Тат
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3 мая 2021  13:46

Посольство РФ призвало россиян оперативно покинуть Непал

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Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение из-за ухудшение ситуации с коронавирусом Covid-19. В связи с этим посольство РФ в Катманду призвало россиян оперативно покинуть страну.

В размещенном на странице дипмиссии в соцсети Facebook сообщении сказано, что власти Непала приняли решение с 3 мая полностью прекратить авиаперелеты внутри страны, а с 6 мая — временно запретить и международные перелеты. 

«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны», — подчеркнули дипломаты.

Кроме того, планирующим посетить Непал россиянам настоятельно рекомендовано перенести поездки на более поздний срок. Тех, кто не может покинуть эту страну до закрытия авиасообщения из-за различных обстоятельств, дипломатические работники призвали связаться с посольством и сообщить данные о себе, включая свое местоположение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что теперь прибывающие из зарубежных стран (за исключением упомянутых выше кавказских республик) граждане России должны сдавать тест на Covid-19 дважды с интервалом не менее суток. Для противодействия распространению коронавируса Президент РФ Владимир Путин принял решение сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

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