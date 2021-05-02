Россияне, вернувшиеся из-за рубежа, должны будут сдавать два теста на Covid-19

С сегодняшнего дня россияне, вернувшиеся из-за рубежа, должны будут сдавать два ПЦР-теста на выявление коронавируса. Этого требует постановление главного санитарного врача страны Анны Поповой.

Ранее, до 1 мая, два теста на коронавирус должны были сдавать только те граждане страны, которые прибыли из Турции и Танзании.

Согласно документу, первое тестирование нужно пройти в течение трех дней с прибытия в страну. Второй раз провериться нужно в течение пяти дней, но не раньше, чем через сутки после первого забора биоматериалов. Результаты нужно загружать на сайт госуслуг. До их получения гражданам нужно оставаться на самоизоляции. При положительном тесте домашний карантин продлевается до 14 дней. При ухудшении самочувствия следует вызвать врача на дом.