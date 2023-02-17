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Посольство РФ: Одобрив удары по Крыму, США показали вовлеченность в конфликт на Украине
Слова о легитимности украинских ударов по Крыму вновь показывают, что Соединенные Штаты вовлечены в этот конфликт. Об этом, комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, сообщает пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко.
«Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт. Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну», — заметил он (заявление опубликовано в телеграм-канале посольства).
Гиренко подчеркнул, что это не просто риторика, но конкретные действия: поставки оружия для ударов по регионам РФ, консультации с командованием ВСУ, участие в планировании операций.
Он добавил, что подобные высказывания о Крыме — Нуланд, напомним, назвала военные объекты в республике «легитимными целями» Украины — равны провоцированию «атаки на Москву или Владивосток».
«Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране», — заметил представитель дипмиссии.
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