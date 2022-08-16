Посольство РФ обвинило США в создании угрозы конфликта ядерных держав

Действия Соединенных Штатов, приводящие к их втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте конфликта на Украине, могут привести к прямому столкновению ядерных держав. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — убеждены в посольстве.

Таким образом российские дипломаты отреагировали на критику со стороны представителей американской администрации. По их мнению, действия РФ не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.

В частности, официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал военную активность России около Запорожской АЭС «вершиной безответственности» и призвал прекратить боевые действия в этом районе и вернуть контроль над станцией украинским властям, отмечает РБК.

«Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков», — подчеркнули в российской дипмиссии. И посоветовали властям США «внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере».

Ранее ученые Ратгерского университета в Нью-Джерси предположили, что ядерная война России и США приведет к гибели более 5 млрд человек — прежде всего от голода, вызванного «ядерной зимой».