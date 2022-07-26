Посольство РФ назвало «воспаленным воображением» заявления США об изоляции России

Заявления Госдепа об изоляции России не соответствуют действительности и вызваны, скорее «воспаленным воображением», чем анализом фактов. Об этом в своем Telegram-канале заявило посольство РФ в США.

Ранее в Госдепе объявили, что Россия становится «изгоем», а ее контакты с зарубежными странами направлены на сдерживание «натиска возмущения» против Москвы.

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны воспаленным воображением американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью. Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывают недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», — отмечается в сообщении дипмиссии.

Руководство России принимает активное участие в международных делах, заявили в посольстве, приведя в пример африканское турне главы МИД Сергея Лаврова. Кроме того, напомним, с рабочим визитом Тегеран посещал Президент России Владимир Путин. Совместно с лидерами Турции и Ирана он принял ряд решений, касающихся сирийского урегулирования.