Посольство Британии отреагировало на инцидент с самолетом-разведчиком

Посольство Великобритании в Москве отреагировало на инцидент с вхождением самолета-разведчика Boeing RC-135 в российское воздушное пространство.

Дипломаты Соединенного Королевства заявили в Telegram-канале посольства, что стратегический разведывательный самолет Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint «выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве» над Норвежским и Баренцевым морями.

По версии посольства, российский истребитель МиГ-21 «совершил опасный маневр сближения» с RC-135. «Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально», — добавили в дипмиссии.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что 15 августа британский самолет-разведчик вошел в российское воздушное пространство в районе Кольского полуострова над мысом Святой Нос. После этого российский МиГ-31БМ вытеснил его назад.

Стратегические разведывательные самолеты Boeing RC-135 состоят на вооружении ВВС США с 1960-х годов. Королевские ВВС Великобритании приобрели модернизированные RC-135W в 2010-х годах.