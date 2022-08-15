Британский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство России

Воздушную границу России нарушил самолет радиотехнической разведки Великобритании. Его обнаружили в районе Кольского полуострова, над мысом Святой Нос, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы», — отмечается в сообщении.

Экипажу российского МиГ-31БМ удалось вытеснить разведчика за пределы России.