Посол в Вашингтоне Антонов: Заявления США о химоружии — это попытка демонизировать Россию

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США предпринимают очередную попытку демонизировать Москву, утверждая о возможном применении химического оружия на Украине, передает РИА Новости.

По его словам, такое заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса не соответствует действительности.

«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», — прокомментировал Антонов заявление Прайса.

Ранее Минобороны РФ представило презентацию, рассказывающую о биологических лабораториях США на Украине, куда, по данным ведомства, американские власти потратили более 200 миллионов долларов.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.