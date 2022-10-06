Посол в США: Россия будет непреклонна в вопросе защиты Крыма и новых территорий

Крым и четыре новых субъекта — неотъемлемая часть России. Удары по ним, которыми угрожает Пентагон, не останутся без ответа. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил в эфире Первого канала.

Ранее в США усомнились, что Россия действительно будет защищать полуостров в случае возможных атак.

«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны», — подчеркнул дипломат, добавив, что американские политики заблуждаются в этом вопросе.

Он также отметил, что Россия будет вести диалог с США лишь на равных и не потерпит каких-либо угроз в свой адрес. Таким образом он прокомментировал заявления советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Тот ранее рассказал, что «в частном порядке» предупредил Москву о катастрофических последствиях за использование ядерного оружия. По словам Антонова, ему ничего не известно о подобных заявлениях.