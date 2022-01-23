Посол Украины Мельник сказал, что приветствует отставку главкома ВМС Германии

Отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, заявившего ранее, что Крым в состав Украины не вернется, приветствовал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Об этом сообщает РИА Новости.

Шенбах в субботу попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла. Командующий ВМС ФРГ попросил об освобождении от должности после слов о Крыме.

«Мы приветствуем, что Шенбах подал в отставку», — ответил Мельник немецкой газете Welt. Он подчеркнул при этом, что его высказывания серьезно ставят под сомнение международный авторитет и надежность Германии не только в украинском вопросе. Посол подчеркивает, слова командующего ВМС ФРГ «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сенатор Алексей Пушков считает, что уйти в отставку главкому ВМС Германии пришлось после слов о Крыме. Ранее Шенбах, выступая в Индии, заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется».