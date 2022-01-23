Пушков считает, что уйти в отставку главкому ВМС Германии пришлось после слов о Крыме

Скандальный уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха после его заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины прокомментировал в своем телеграм-канале Сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушков отметил, что в таком ключе о Крыме западному политику не только говорить, но и думать запрещено.

«Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о „великой истории“ Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то еще бог знает от кого... Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется», — прокомментировал сенатор.

Ранее Шенбах, выступая в Индии, заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется».

Вице-адмирал также назвал «нонсенсом» обвинения со стороны Запада в адрес России о «вторжении» на Украину.

Шенбах позднее признал свои слова ошибкой и «необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации», а потом попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт об отставке.