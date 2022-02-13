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Политика
13 февраля 2022  17:36

Посол: Сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы

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Сроки визита Президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены. Об этом со ссылкой на полномочного посла РФ в Турции Алексея Ерхова сообщает РИА Новости.

«По моим сведениям, эти сроки пока не согласованы между сторонами, — отметил Ерхов. — А раз так, то, видимо, было бы несколько преждевременным, забегая вперед, рассуждать о программе саммита, его повестке дня и других деталях». 

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Президент России может прибыть в страну после открытия Олимпиады в Пекине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин прибудет в страну с визитом только тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка и графики.

#Владимир Путин #поездка в Турцию
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