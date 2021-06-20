Посол России вылетел в США после решения президентов вернуть глав дипмиссий

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вылетел из Москвы примерно в 9.20 утра. Сначала дипломат прибудет в Нью-Йорк, после чего отправится в Вашингтон, передает RT.

При этом посол рассказал, что возвращается в США с оптимистичным настроем. По его словам, у него уже запланированы несколько встреч.

«Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве договорились о возвращении к своей работе послов Анатолия Антонова и Джона Салливана.