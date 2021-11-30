Посол России в Вашингтоне Антонов: США искажают факты об отъезде дипломатов

Соединенные Штаты искажают факты, касающиеся адресованного российским дипломатам требования покинуть страну. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Ранее дипломат рассказал, что по требованию Государственного департамента 27 российских дипломатических работников должны будут покинуть Штаты 30 января 2022 года. Официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер объяснила ограничение срока пребывания дипломатов тремя годами стремлением к «большему паритету» и сослалась на аналогичное правило Министерства иностранных дел РФ.

«В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности», — отреагировал на соответствующие заявление Антонов.

По словам посла, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке ввел трехлетний лимит на длительность работы сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне, тогда как «в отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания».

При этом российский посланник уточнил, что в случае отказа выполнять требование об отъезде дипломаты окажутся «лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий». «Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», — резюмировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена активно прорабатывается.