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Посол России в Ашхабаде отметил роль Татарстана в сотрудничестве с Туркменией
Важную роль в развитии сотрудничества России и Туркмении вносит Татарстан. Среди компаний, которые работают на туркменском рынке, значимое место занимают татарстанские. Об этом заявил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в своей статье по случаю Дня России, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».
«Особенно тесно с нашими туркменскими братьями сотрудничают Санкт-Петербург, Республика Татарстан, а также Астраханская и Челябинская области», – написал Волынкин.
В числе крупных российских производственных и логистических компаний на туркменском рынке он назвал ПАО «КАМАЗ», «Татнефть», а также «Возрождение» и РЖД. Весомый вклад в развитие двусторонних отношений России и Туркменистана вносят межрегиональные связи, подчеркнул посол.
Российский и туркменский народы сообща продолжат двигаться к новым горизонтам, убежден Волынкин. Он также добавил, что, по его мнению, Президенты двух стран – Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов – «придадут дополнительный импульс» сотрудничеству стран.
Напомним, в мае Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях KazanForum встретился с гендиректором Агентства транспорта и коммуникации при Кабмине Туркменистана Мамметханом Чакыевым и подчеркнул важность совместной работы в машиностроении, судостроении и других сферах.
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