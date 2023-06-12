Посол России в Ашхабаде отметил роль Татарстана в сотрудничестве с Туркменией

Важную роль в развитии сотрудничества России и Туркмении вносит Татарстан. Среди компаний, которые работают на туркменском рынке, значимое место занимают татарстанские. Об этом заявил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в своей статье по случаю Дня России, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

«Особенно тесно с нашими туркменскими братьями сотрудничают Санкт-Петербург, Республика Татарстан, а также Астраханская и Челябинская области», – написал Волынкин.

В числе крупных российских производственных и логистических компаний на туркменском рынке он назвал ПАО «КАМАЗ», «Татнефть», а также «Возрождение» и РЖД. Весомый вклад в развитие двусторонних отношений России и Туркменистана вносят межрегиональные связи, подчеркнул посол.

Российский и туркменский народы сообща продолжат двигаться к новым горизонтам, убежден Волынкин. Он также добавил, что, по его мнению, Президенты двух стран – Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов – «придадут дополнительный импульс» сотрудничеству стран.

Напомним, в мае Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях KazanForum встретился с гендиректором Агентства транспорта и коммуникации при Кабмине Туркменистана Мамметханом Чакыевым и подчеркнул важность совместной работы в машиностроении, судостроении и других сферах.