Посол России Поклонская выложила свое первое фото в дипломатическом мундире

Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде опубликовала в своем Instagram первое фото в дипломатическом мундире.

Многие комментаторы назвали девушку «самым красивым послом» и пожелали удачной работы в новой должности.

13 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.

Ранее она была заместителем председателя Комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва.