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Ру Тат
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20 октября 2021  12:30

Посол России Поклонская выложила свое первое фото в дипломатическом мундире

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Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде опубликовала в своем Instagram первое фото в дипломатическом мундире.

Многие комментаторы назвали девушку «самым красивым послом» и пожелали удачной работы в новой должности.

13 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.

Ранее она была заместителем председателя Комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва. 

#Владимир Путин #посол #наталья поклонская
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