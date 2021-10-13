Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Республике Кабо-Верде. Соответствующий указ подписан главой государства сегодня, 13 октября, и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в документе.

Другим указом Президент освободил от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде Владимира Соколенко.

Ранее Поклонская была заместителем председателя комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва.

Островное государство Кабо-Верде расположено в Западной Африке, находится в Атлантическом океане.