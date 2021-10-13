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13 октября 2021  12:50

Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

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Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Республике Кабо-Верде. Соответствующий указ подписан главой государства сегодня, 13 октября, и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в документе.

Другим указом Президент освободил от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде Владимира Соколенко. 

Ранее Поклонская была заместителем председателя комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва. 

Островное государство Кабо-Верде расположено в Западной Африке, находится в Атлантическом океане.

#африка #владимир путин #посол #наталья поклонская
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