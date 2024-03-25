Посол России не явился в МИД Польши, куда его вызвали из-за инцидента с ракетой

Посол России в Польше Сергей Андреев не явился сегодня в польское Министерство иностранных дел. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Павел Вроньский, передает ТАСС.

Российский дипломат был вызван в МИД Польши из-за инцидента, случившегося накануне, 24 марта. Тогда Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщило о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной российской крылатой ракетой.

По информации польских военных, ракета, запущенная дальней авиацией РФ, влетела в польское воздушное пространство около населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве (граничит с Волынской и Львовской областями Украины) и покинула его через 39 секунд.

Сам Сергей Андреев позднее сообщил ТАСС, что принял решение не идти в МИД из-за отсутствия у польской стороны доказательств причастности РФ к инциденту с ракетой.

«Я спросил, будут ли предъявлены доказательства, и напомнил, что в прошлом году 29 декабря уже предъявляли подобные претензии <...>. Но поскольку из ответа <...> я уяснил, что и на этот раз доказательств не будет, то посчитал, что в этой ситуации встреча будет беспредметной и приглашение отклонил», — пояснил дипломат, уточнив, что теперь польская сторона намерена направить ноту по этому вопросу.

Как ранее сообщал «Татар-информ», 29 декабря 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Польши заявил, что на территорию страны залетала российская ракета.