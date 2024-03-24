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Польша сообщила о пролете ракеты РФ над ее территорией
Сегодня ночью на территорию Польши залетела крылатая ракета, сообщило оперативное командование этой страны. В сообщении говорится о крылатой ракете, «запущенной этой ночью дальней авиацией РФ».
«Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд. В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы», – говорится в публикации оперативного командования Польши в X (бывшая Twitter).
Отметим, что Люблинское воеводство в Польше граничит с Волынской и Львовской областями Украины.
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