Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Посол России Бердыев: США не пригласят Путина на саммит АТЭС
Соединенные Штаты не станут приглашать Президента РФ Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, американские власти проинформировали об этом решении российскую сторону. Об этом рассказал посол по особым поручениям Марат Бердыев, передает РИА Новости.
«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — пояснил дипломат, являющийся старшим должностным лицом России в АТЭС.
Бердыев увидел в этом шаге Вашингтона «сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества» и «политизацию сугубо экономического форума». Вместе с тем он подчеркнул, что Москва продолжает настаивать на выполнении принимающей стороной своих обязательств.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — это торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На этот раз саммит организации пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. В конце прошлого года сообщалось, что США планируют пригласить на него Россию, но при этом ничего не говорилось об участии Путина.
На предыдущем саммите, прошедшем в ноябре 2022 года в Таиланде, российского лидера не было: делегацией РФ руководил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»