Посол России Бердыев: США не пригласят Путина на саммит АТЭС

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты не станут приглашать Президента РФ Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, американские власти проинформировали об этом решении российскую сторону. Об этом рассказал посол по особым поручениям Марат Бердыев, передает РИА Новости.

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — пояснил дипломат, являющийся старшим должностным лицом России в АТЭС.

Бердыев увидел в этом шаге Вашингтона «сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества» и «политизацию сугубо экономического форума». Вместе с тем он подчеркнул, что Москва продолжает настаивать на выполнении принимающей стороной своих обязательств.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — это торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На этот раз саммит организации пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. В конце прошлого года сообщалось, что США планируют пригласить на него Россию, но при этом ничего не говорилось об участии Путина.

На предыдущем саммите, прошедшем в ноябре 2022 года в Таиланде, российского лидера не было: делегацией РФ руководил первый вице-премьер Андрей Белоусов.