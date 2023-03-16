Посол РФ Алипов назвал вбросами сообщения о планах Индии соблюдать потолок цен на нефть

Информация агентства Bloomberg о том, что Индия намерена придерживаться установленного странами Запада потолка цен на российскую нефть, не соответствует действительности. Об этом заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Такие вбросы появляются регулярно, и публикация в Bloomberg не первая на эту тему», — подчеркнул дипломат. По его словам, Индия «не является участником механизма <…> ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения в эффективности этого механизма вообще».

«Российскую нефть Индии покупать выгодно, и она будет ее покупать до тех пор, пока это будет выгодно. Я думаю, что вопрос стоит именно так», — выразил в связи с этим уверенность посол.

По мнению Алипова, индийская сторона при закупках нефти из РФ, «которые выросли за прошлый год в десятки раз», «исходит из своих потребностей, а не из желания или нежелания» Соединенных Штатов.

Вместе с тем посол обратил внимание на то, что цена, по которой Индия приобретает у России нефть, является коммерческой тайной, раскрытие которой «навредило бы» обеим странам.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, написало, что Индия планирует придерживаться потолка цен на российскую нефть и не станет нарушать санкции, введенные странами Запада.