Посол подтвердил участие Бахрейна в мероприятиях Казани как исламской культурной столицы

Посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил ас-Саати

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил ас-Саати на встрече с помощником Раиса РТ, заместителем председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Маратом Гатиным подтвердил участие королевства в молодежных форумах, которые пройдут в Казани как культурной столице исламского мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба группы.

В мае будет организован медиафорум для журналистов из арабских стран. Кроме того, запланировано создание отдельных фокус-групп из числа представителей молодежи по разным направлениям с участием членов группы стратегического видения. Ас-Саати окажет содействие в отборе кандидатов от своей страны.

Дипломат также заметил, что столица Татарстана «стала вторым городом после Москвы в сфере стартапов». «Это безопасный город с хорошими традициями. Это играет вам в плюс», – поделился он своей оценкой ситуации.

Собеседники также обсудили участие бахрейнской стороны в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», совместную реализацию молодежных программ и вопросы партнерского финансирования, в том числе через организацию AAOIFI, которая базируется в Бахрейне.

В адрес члена группы – шейха Абдурахмана бен Рашида аль-Халифы прозвучали слова благодарности за его вклад в развитие диалога между Россией и исламским миром.

Помимо прочего, посол предложил организовать на полях ежегодного заседания группы отдельную выставку, посвященную арабским государствам, что позволит представить культуру и потенциал стран – участниц Лиги арабских государств высоким гостям и участникам форума. Собеседник дипломата поддержал его предложение.