Посол Мирошник: Силы ЛНР и России продвинулись на трети территории Лисичанска

Союзные силы России и Луганской народной республики преодолели уже около трети протяженности Лисичанска. Об этом рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона „Шахтер“», — говорится в его Telegram-канале.

Дипломат добавил, что в северной части города союзники форсировали Северский Донец и оборудуют плацдарм, с которого продолжится наступление. Кроме того, военные из России и ЛНР зашли на территорию НПЗ «Линик».

25 июня в Народной милиции ЛНР заявили, что союзные силы зашли в Лисичанск, о чем сообщал «Татар-информ».