Силы России и ЛНР зашли в Лисичанск, в городе идут бои

Силы России и Луганской народной республики вошли в Лисичанск, сейчас бои ведутся внутри города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР.

«Наступление на Лисичанск продолжается. Бои уже идут внутри населенного пункта. Какая часть города уже под нашим контролем, говорить преждевременно, но продвижение внутри города союзных сил достаточно активное», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ осуществляют попытки прорваться из-под Лисичанска мелкими группами. По данным помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, в котле могут оказаться примерно 4,5 тыс. военнослужащих Украины.

Специальная военная операция по защите Донбасса стартовала 24 февраля. Объявляя о ее начале, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что целью Вооруженных Сил РФ станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.