Посол ЛНР: У украинских военных не осталось заложников на заводе «Азот»

С территории комбината «Азот» освобождены все заложники, удерживаемые украинскими военными. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

«Территория промзоны „Азота“ полностью освобождена от украинских боевиков. Там люди остаются по нескольким причинам. Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%», — уточнил он.

Ранее стало известно, что с территории комбината были эвакуированы около 500 человек. Большая часть из них была отправлена в Старобельск, где находится распределительный пункт. Здесь люди смогут определиться, куда отправиться дальше.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.