С завода «Азот» в Северодонецке эвакуировали более 500 гражданских

Более 500 мирных граждан удалось эвакуировать с промзоны завода «Азот» в Северодонецке. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Народная милиция ЛНР.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошн сообщил, что в воскресенье с территории предприятия вывели 250 мирных жителей, в том числе детей. В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что комбинат покинули 800 человек.

На данный момент, по данным НМ ЛНР, эвакуация гражданских с «Азота» еще продолжается.

Напомним, 25 июня в Минобороны РФ заявило о полном установлении контроля над Северодонецком.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.