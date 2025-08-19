Посол КНР в России открыл Центр поддержки китайских инвестиций в Казани

Фото предоставлено АИР РТ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики (КНР) в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй впервые прибыл на форум «РОСТКИ» в Казань и принял участие в открытии Центра поддержки китайских инвестиций.

«Сегодняшнее открытие Центра поддержки китайских инвестиций является важной вехой в углублении сотрудничества Китая и России», – сказал посол КНР в России.

О планируемом открытии Центра ранее говорила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Предполагаем, что на первых порах он будет в бизнес-центре "Корстон" в Казани. Первое время там будут работать три человека – все китайцы. Они обладают знаниями русского и китайского языков. Чем больше будет инвестиций из Китая, тем больше будет сотрудников. Если в какой-то момент дойдет до отдельного здания, я буду только рада», – сказала Талия Минуллина.

Центр будет также филиалом Союза китайских предпринимателей в России, который работает в Москве. Центр поддержки китайских инвестиций будет предоставлять услуги консалтинга.

Посол Китая в России заявил, что будет поощрять компании из Поднебесной, чтобы они знакомились с возможностями Татарстана, чтобы на условиях взаимного усиления они смогли изучить инвестиционные возможности республики в самом широком спектре областей. По мнению почетного гостя форума, это придаст новый импульс социально-экономическому развитию Китая и Татарстана.

С Чрезвычайным и Полномочным послом Китая в России также встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов. Лидер республики отметил, что за последние годы отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень.

Чжан Ханьхуэй в свою очередь высоко оценил организацию форума и подчеркнул, что в Татарстане созданы все необходимые условия для привлечения китайского бизнеса.