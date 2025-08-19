Рустам Минниханов встретился с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэем

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча прошла в рамках проведения III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в «Казань Экспо». Во встрече принял участие Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо.

Минниханов отметил, что за последние годы отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, что подтвердил визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казань для участия в саммите БРИКС.

По словам лидера республики, Татарстан активно вносит вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. В 2023 году товарооборот между регионом и КНР составил $3,3 млрд. Татарстанские компании реализуют совместные проекты с китайскими партнёрами, а прямое авиасообщение Казани с городами Китая – Шанхаем и Санья – способствует росту деловых и туристических связей.

«Для укрепления наших дружественных и деловых связей было принято решение создать форум "РОСТКИ". Форум проходит уже в третий раз. Мы видим, что данная площадка востребована и способствует развитию новых проектов», – сказал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана поблагодарил посла Китая в РФ за содействие в расширении сотрудничества с КНР.

Чжан Ханьхуэй в свою очередь высоко оценил организацию форума и подчеркнул, что в Татарстане созданы все необходимые условия для привлечения китайского бизнеса. Важным событием он назвал открытие Центра содействия китайским инвестициям в республике.