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Политика
23 декабря 2022  11:54

Посол Кении в РФ ответил на слова Борреля о том, что африканцы не знают Путина

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В Кении прекрасно знают, где находится Донбасс и кто такой Владимир Путин. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту. Таким образом он ответил на сомнения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в искренности африканцев, поддерживающих Россию.

Ранее на заседании Европарламента он высказал мнение о том, что жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой Президент Владимир Путин.

«Как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — сказал Огуту.

Ранее Президент РФ так же ответил на слова Борреля, отметив, что африканский народ осведомлен и где находится Россия, и какую роль она сыграла в освобождении от колониализма. По мнению Путина, Африка всегда поддерживала позицию России в этом вопросе. 

 

 

#политика #африка #евросоюз
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