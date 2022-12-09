Путин усомнился в знаниях Запада об Африке и ее состоянии

У России сложились давние и устойчивые связи со странами Африками. Практически все они в свое время получали от Москвы экономическую, политическую либо военную поддержку, поэтому прекрасно знают, где находится Россия и кто ее возглавляет. Об этом на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель усомнился, что африканцы могут искренне поддерживать Россию, так как «не знают, где находится Донбасс и кто такой Президент Владимир Путин». В ответ российский лидер отметил, что вряд ли сам Запад знает, где расположена Африка и в каком состоянии находится ее народ. В противном случае он не мешал бы поставкам продовольствия и удобрений из России, ставя под угрозу жизни сотен тысяч людей на континенте.

«Боррель — большой крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами и они продолжаются», — подчеркнул Владимир Путин.