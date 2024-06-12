Посол Игр БРИКС Илья Захаров: Казань – спортивная столица России по праву

Казань по праву является спортивной столицей России и не останавливается на достигнутом. Об этом заявил олимпийский чемпион по прыжкам в воду, посол Игр БРИКС Илья Захаров на пресс-конференции после церемонии открытия турнира.

«Казань умеет удивлять и никогда не останавливается на месте. Я бы хотел поблагодарить министра спорта РТ Владимира Леонова за проделанную работу. Повторюсь, Казань удивляет всегда. С большим желанием всегда нахожусь здесь», – поделился эмоциями спортсмен.

Он пригласил всех посетить соревнования по прыжкам в воду, которые пройдут в столице Татарстана с 16 по 18 июня, и попросил поддержать российских спортсменов.

«Эти международные соревнования – это, как глоток свежего воздуха для наших ребят. Видно по их глазам, как они рады. Это даже напоминает мне, как в 2017-м году проходил чемпионат мира по футболу в Казани. Заряд энергии настолько бешеный. Теперь его нужно направлять и показывать результаты. Общались сегодня со спортсменами. Этого многим не хватало», – подчеркнул Захаров.

Церемония открытия Игр БРИКС сегодня прошла в «Казань Экспо». Участие в торжестве приняли Раис РТ Рустам Минниханов, министры спорта России и Татарстана, а также – по видеосвязи – глава государства Владимир Путин. Подробнее в материале «Татар-информа».