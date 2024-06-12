«Торжество универсальных ценностей спорта»: в Казани стартовали Игры БРИКС

Рустам Минниханов: «Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами»

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«Спорт вне политики, алга!»: Минниханов дал старт Играм БРИКС

Сегодня вечером в концертном зале им. Ильгама Шакирова МВЦ «Казань Экспо» торжественно открыли пятые по счету Спортивные игры стран БРИКС. Участие в церемонии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что проведение турнира с участием без малого 100 стран свидетельствует о том, что спорт находится вне всякого политического контекста и не имеет границ:

«Участие в турнире такого большого количества спортсменов – это яркое свидетельство того, что спорт не имеет границ, что спорт вне политики. Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами. Они пройдут в атмосфере дружбы, мира и доверия. Дорогие друзья, мы сделаем все возможное, чтобы у вас остались самые положительные эмоции и самые добрые воспоминания. Желаю всем спортсменам честной борьбы. Болельщикам – хорошего настроения. Удачи и алга!»

Глава республики также выразил личную благодарность Президенту России Владимиру Путину за оказанное Татарстану доверие в проведении столь масштабного и значимого спортивного форума.

«Казань проведет Игры БРИКС на высшем уровне»

Участие в церемонии также принял министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. По его словам, Казань обязательно проведет Игры БРИКС на самом высоком уровне.

«Я хочу выразить уверенность, что Казань, Республика Татарстан проведут Игры БРИКС на высшем уровне. Хочу пожелать всем надежды, веры и любви. Ведь любовь к России нас объединяет», – сказал министр.

Михаил Дегтярёв: «Казань, Республика Татарстан проведут Игры БРИКС на высшем уровне» Стоп-кадр трансляции

Дегтярёв также напомнил, что Россия обладает большим опытом проведения масштабных спортивных соревнований и в этом году страна отметила десятилетие Олимпийских игр в Сочи.

«Мы развиваем спорт по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина в каждом уголке России», – сказал глава Минспорта страны.

«Игры БРИКС принимают самобытные Казань и Москва»

Российский лидер Владимир Путин лично обратился с приветственным словом к гостям и участникам в своем видеообращении. Он подчеркнул, что Игры БРИКС покажут всему миру торжество настоящих ценностей спорта.

«Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной бескомпромиссной борьбы. Игры БРИКС принимают гостеприимные самобытные Казань и Москва. Города, богатые своей многонациональной историей и традициями и одновременно современные и устремленные в будущее», – отметил глава государства.

Путин обратил внимание, что все это отражает принципы самого объединения БРИКС – содружества независимых и самобытных государств, которые динамично развиваются и вместе решают масштабные задачи, показывая всему миру пример подлинных партнерских отношений, которые основаны на доверии и уважении интересов друг друга.

Напомним, соревнования в 27 дисциплинах в рамках турнира начнутся завтра и продлятся до 23 июня. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 97 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействуют 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

Не пропустите все самые интересные подробности с церемонии открытия в завтрашнем утреннем материале «Татар-информа».