Посол Гвинеи заявил о заинтересованности в закупке «КАМАЗов»

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Гвинея заинтересована в поставках грузовых автомобилей «КАМАЗ», но их приобретение зависит от стоимости машин. Об этом заявил посол Гвинейской Республики в Российской Федерации Ньянкой Аба в интервью РИА Новости.

«Мы заинтересованы в закупках грузовиков „КАМАЗ“, но всё зависит от цены — она должна быть приемлемой», — подчеркнул дипломат.

Вместе с тем, по словам посла, «о переговорах сейчас по этой теме» ему ничего неизвестно.

Кроме того, представитель Конакри в Москве рассказал о готовности его страны поставлять в Россию продукты питания: кофе и какао, ананасы, тропические экзотические фрукты, а также орехи кешью.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ ввел вторую смену для увеличения производства грузовиков «Компас».