Посол ЕС заявил, что репутация России может пострадать из-за роста цен на газ в Европе

Ситуация с ценами на газ на европейском рынке может негативно повлиять на репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов. Таким мнением с РИА Новости поделился посол Евросоюза Маркус Эдерер.

Он обратил внимание на то, что подорожание этого ресурса должно беспокоить не только Европу, но и Москву. «Во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами», — объяснил Эдерер.

К тому же, по мнению дипломата, Россия может потерять свой статус надежного поставщика, если не отреагирует на эту ситуацию должным образом.

Он отметил, что многие уже воспринимают бездействие Москвы как способ давления для ускорения начала работы газопровода «Северный поток – 2».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «Газпром» продолжает выполнять все обязательства по поставкам газа, и призвал продумать возможность «аккуратного» увеличения предложения на рынке.

Цены на газ в Европе на сегодняшний день бьют все рекорды. В конце сентября его стоимость за 1 тыс. кубических метров впервые поднялась до 1000 долларов, несмотря на то что поставки газа из России на европейский рынок близки к историческому максимуму.

Издание Forbes ранее спрогнозировало скорую энергетическую катастрофу в Европе при переходе на природные энергетические источники.